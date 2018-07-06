香港瑞信聘請中國高官子女 遭美國開罰23.5億元

瑞士信貸集團香港部門，聘請中國高官子女換取業務機會，遭美國罰款7700萬美元（約新台幣23.5億元）。瑞士信貸招牌示意圖。（美聯社）

2018-07-06 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士信貸集團香港部門，藉由聘請中國高官子女也就是俗稱的「太子黨」，進而換取業務機會，東窗事發後必須向美國司法部支付4700萬美元罰款（約新台幣14.35億元），並以3000萬美元（約新台幣9.16億元）與美國證券交易委員會的民事訴訟和解，以避免遭到起訴，整體罰款為7700萬美元（約新台幣23.5億元）。

據《彭博》報導，美國證券交易委員會昨（5日）指出，香港瑞信在亞太地區政府官員的要求下，雇傭了超過100名員工，從而獲得數百萬美元的業務收入。美國證券交易委員會表示，在至少3個實際案例中，瑞士信貸經理通過電子表格追蹤相關雇傭行為，而這個表格能夠與香港瑞信的特定商業交易聯繫起來。

據了解，其中1位「公主」迄今領到超過100萬美元（約新台幣3053萬元）的薪資，但她的同事抱怨「公主」常常翹班，就算有來上班，其工作表現也相當不專業。

這位「公主」會帶母親來參加培訓活動，並錯過重要會議或者提前離開。在某次測試中，她拿到所有受訓人員裡最差的成績，甚至沒有嘗試要解題，因為她在選擇題上會連續5題寫A，接著5題就全都寫B。

儘管「公主」沒什麼表現，但從2010年7月培訓以來獲得多次晉升，因為她家裡的關係讓香港瑞信與政府達成多次交易，直到2015年5月她被解雇為止。

美國證券交易委員會反賄賂部門負責人凱恩（Charles Cain）透露，賄賂可以有多種形式，包括給予政府官員的朋友和親屬就業，瑞士信貸的相關招聘行為已違反了法律。

香港瑞信的管理人員甚至會公開討論如何僱用政府重要人物的兒女，即使他們缺乏必要的能力，也會增加出線的機會。2008年，1名經理直接點出中國政府某位高官的侄子可能會表現不好，但這位「太子」依然被聘用。

瑞士信貸發言人夏爾普（Nicole Sharp）對此表示，公司已經改善了招聘方式，並致力於維護最高標準的誠信和公平商業行為，但她拒絕回應是否至少有3個聘僱「太子黨」的實際案例。