要求「結束一黨專政」 香港七一遊行5萬人上街

由民間人權陣線發起的香港「七一遊行」今（1）日登場，大批民眾走上街頭一齊要求「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」。（美聯社）

2018-07-01 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是香港回歸中國21周年；由香港「民間人權陣線」發起的「七一遊行」登場，大批民眾走上街頭一齊要求「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」。民陣召集人葉志衍宣佈，共有5萬人參與遊行。警方卻表示，遊行最高峰時有9800人。

綜合港媒報導，香港「七一遊行」自2003年起登場，這場一年一度的大遊行今日下午在港島維多利亞公園集合，3時出發，由民陣副召集人、立法會議員區諾軒帶領遊行隊伍起步，5時左右抵達位於金鐘的特區政府總部，在公民廣場舉行集會。

由於警方堅持遊行需在維園開始，還多次提到中途加入遊行犯法，這次遊行隊伍最前方還高舉「抗議荒謬起點安排，巿民有權安全起步，沿途加入無罪，警隊靠嚇可恥」布條，以示抗議，有群眾高呼香港警務處處長盧偉聰「可恥」。

今年的遊行官方口號是「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」，但參加遊行的民眾也有不同訴求，從政治、經濟和社會民生都有，包括有人要求北京當局釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，以及要求解決房屋問題。

中途加入遊行的還有港府前政務司司長陳方安生，她提到，現任特首林鄭月娥未能好好落實「一國兩制」和「港人治港」，沒有向北京解釋港人的態度和看法。她反問，如果連行政長官都不願為港人發聲，香港可以求救於誰。

港府發言人回應遊行表示，香港回歸中國21年來，特區政府一直嚴格按照憲法和「基本法」的規定，實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治。發言人重申，任何不尊重「一國」、無視憲制秩序、嘩眾誇張、不實誤導的口號，皆不符合香港整體利益、不利香港發展。

香港「七一遊行」，民眾上街要求結束一黨專政。（美聯社）

大批港人走上街頭參加「七一遊行」，民陣召集人葉志衍宣佈，共有5萬人參與遊行。（美聯社）

今年香港「七一遊行」官方口號是「結束一黨專政，拒絕香港淪陷」。（美聯社）

參加「七一遊行」的民眾，要求北京當局釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞。（美聯社）

參加遊行的民眾也有不同訴求，從政治、經濟和社會民生都有。（美聯社）