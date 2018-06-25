南韓傳教士疑遭菲警索賄栽贓 3萬人連署聲援

2018-06-25 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓海關的「索賄問題」為人所詬病，日前一名長期居住在菲律賓的韓籍傳教士，被菲律賓警方以「持有非法武器」拘捕，他堅稱這是被索賄不成的警察所陷害；目前南韓超過3萬人連署，要求南韓政府出手相救這名傳教士。

綜合外媒報導，這名白姓（Baek，暫譯）的韓籍傳教士已在菲律賓居住18年，在當地經營教會學校，不過他在5月30日被菲律賓警方指控「持有非法武器」而遭到逮捕，但白姓傳教士喊冤，指稱他被菲律賓惡名昭彰的「tanim-bala」所陷害。

「tanim-bala」（菲語：子彈栽贓）指的是菲律賓的警察為了向外籍旅客索賄，會暗中在旅客的行李放入子彈，以關入監獄為由要脅旅客給紅包脫身，而旅客為了避免被關入擁擠、環境又差的收容所，往往只能屈服給錢了事。

這起事件被揭露後，南韓人普遍不相信這件事，他們認為如果是發生在別的國家，傳教士的證詞沒多少人會相信他，但這事是發生在索賄成風的菲律賓，而且網路上也有許多人分享被菲律賓警察「tanim-bala」的經驗；目前已有超過3萬3000名南韓人連署要求南韓政府採取行動，救出這名被誣陷的傳教士。

而索賄歪風也傳到菲律賓總統杜特蒂耳裡，先前他特地警告菲律賓的移民官員和警察，「如果這些外籍旅客已經完成出入境檢查，就別想接近他們，尤其是中國人跟南韓人。」、「要是你們被發現有不合法的行為，我就把你們處死，或是丟到恐怖份子出沒的邊疆！」