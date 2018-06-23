技術、情報屢遭剽竊 美官員暗喻應把中國當蘇聯對付...

美官員警告，中國竊取美國高端科技及機密情報的情形相當嚴重，且持續在發生。（路透）

2018-06-23 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國經濟、軍事實力的快速增長，引發美國國內憂心，其中一項令他們擔憂的是美軍高科技產業遭中國竊取。美國官員指出，在冷戰期間，全國對如何與蘇聯進行商業往來有一致性的做法，如今面對中國，卻沒有這樣的政策。

根據《美國海軍研究協會新聞》報導，美國聯邦防衛及情報小組向美國聯邦眾議院軍事委員會警告，美軍的高科技產業持續地遭中國剽竊，美國政府卻沒有做出適切的回應。軍事委員會主席索恩貝里（Mac Thornberry）則說，對於中國透過合法、非法的方式來獲美國的科技技術，確實有巨大的隱憂。

索恩貝里引述「國防創新單位實驗」（DIUx）報告，指出美國並沒有一套全面性的政策或工具，來處理技術大規模移轉到中國的問題，美國政府亦沒有遠見了解這件事情正迅速且不斷地在發生。

美國防部研究、工程官員葛瑞芬（Michael D. Griffin）表示，中國所帶來的威脅是貨真價實且持續發生的，他認為中國偷竊科技與情報的行為，與他們在國際水域、主權國家的島嶼上透過建設，一步步蠶食其所有權的做法無異，批評中國藉由違反全球性的基本法規來規避國家主權。葛瑞芬還說，在冷戰期間，全國有一致性的政策來處理和蘇聯商業上的往來，「但今日我們沒有這樣的政策」。