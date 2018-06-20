習大大、維尼都成梗...美主持人狂酸習近平遭微博封殺

美脫口秀主持人奧利佛大開習近平玩笑，遭中國封殺。（圖片擷取自「LastWeekTonight」YouTube）

2018-06-20 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國HBO脫口秀《上週今夜》主持人約翰奧利佛，向來以極具諷刺卻不失幽默的風格評論全球政局、時事。在中國也有不少忠實粉絲的他，近來卻因為在節目中以中國國家主席習近平作為調侃對象，讓他在微博上銷聲匿跡。

奧利佛在該集節目中大開習近平玩笑，提到中國人大在3月11日進行修憲投票，讓習近平取得終身領導權，而在近3000票中僅有2票反對，這讓奧利佛酸說，「投這2票的人心裡可能想著『whoopsy，這怎麼跟我想得不太一樣』。」

奧利佛還大開習近平綽號的玩笑，像是中國官媒公開地稱習近平為「習大大」、「習叔叔」，奧利佛說，「有一個成年人用這兩個綽號稱呼另一個成年人，以客觀角度來看實在詭異到不行，但對無毛貓來說，這根本是一個夢幻的名字」、「習大大、習叔叔，晚餐準備好囉，你這超畸形的傢伙。」

奧利佛還諷刺習近平年輕時下鄉的地點變成觀光景點，以及習在民間吃包子一事成為中國大新聞，「這很難令人相信，因為美國政治人物隨時都在大眾面前吃垃圾食物，你隨便就能找到一堆歷任美國總統把冰淇淋往他們嘴裡塞的照片。」

至於習近平與小熊維尼之間的聯繫，奧利佛自然也不會放過，對於中國在網路上極力維護習近平的形象，包括禁止以「我的皇帝」、「小熊維尼」來稱呼他，這讓奧利佛酸說，「很明顯地，習近平非常介意他和小熊維尼長得很像這件事，老實說，他們不這麼敏感我還不知道有這麼像」，奧利佛還向習建議，「事實上，你對這件事情感到相當困擾，那麼大眾更不會不去談這件事」，「當你不想和某個卡通人物扯上關係時，聰明的做法應該是親近他。」

這集節目播出後，中國不少網友已感覺到奧利佛將在中國網路上「遭遇不測」，果不其然，微博已經開始刪除與奧利佛有關的影片和文章，相關流言也被清除。