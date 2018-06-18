大阪部分停電戶恢復供電 2座核電廠無異常

日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模6.1強震，造成17萬戶停電，10萬戶瓦斯供給中斷，關西電力公司緊急搶救後，已於當地時間10點43分恢復部分供電。（路透）

2018-06-18 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模6.1強震，大阪府北方和京都府南方都能感受到明顯搖晃，造成17萬戶停電，10萬戶瓦斯供給中斷，關西電力公司緊急搶救後，已於當地時間上午10點43分（台灣時間9點43分）恢復部分供電。

根據日媒《NHK》報導，日本原子力規制委員會指出，位於大阪震央北部福井縣的2座核電廠並未出現異常，此外，關西電力公司所屬的高濱核電廠和大飯核電廠的3個機組，未受地震災情影響，目前皆正常運作中。大阪縣內其餘5個未啟用的核反應堆經檢查後，也未發現異常現象。

根據日本氣象廳資料，這起規模6.1的強震震央在北緯34.8度、東經135.6度，位於大阪府茨木市東南方，震源深度為10公里，沒有海嘯疑慮。

外交部上午統整回應表示，經我駐處聯繫，確認目前並無我國人受波及，我駐處同仁人員眷屬亦均平安無虞。駐處將持續與當地政府部門及我國人保持聯繫，掌握後續發展及我國人安全。