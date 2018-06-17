中學者：美國會大選後 將「放開手腳制裁中國」

中國國家主席習近平與美國總統川普。（美聯社檔案照）

2018-06-17 21:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普近日宣布對中國500億美元、共1102項商品加徵25％關稅，立即遭到中國採取報復性反制措施。針對愈演愈烈的美中貿易戰，中國人民大學國際關係學院學者王義桅向香港「明報」表示，美中都在釋放信號試探對方反應，這股態勢到年底美國國會大選前都不會停止，美方還有可能在大選後「放開手腳全方位壓制中國」。

王義桅指出，美中兩國的貿易戰半年來一直處於「山雨欲來風滿樓」的狀況，這是川普和共和黨在維護美國利益，藉此討好選民，為11月的國會選舉積攢支持度。而中國提出的制裁商品名單，也明顯是針對川普和共和黨票倉，短期內勢必對川普形成壓力。然而，他也指出，國會選舉並非美中關係緩和的時機，因為川普的真正目的在於「削減中國的競爭力」，貿易戰只是第一步。

他分析，一旦度過國會選舉，川普和共和黨出於戰略考量，更有可能會放開手腳制裁中國，屆時將不僅針對貿易層面，連投資、尖端技術、中國發展模式，乃至中國體制方面，都將逐一處理。美對中的戰略圍堵，尤其針對「中國製造2025」計畫，將直接影響中國創新投資的環境，中國企業將沒辦法投資風險高的創新項目，這將是中國最大的損失。惟美方的問題在於，美國資本家不可能完全配合美國政府，切斷與中國的合作與聯繫。