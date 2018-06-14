跟全真派師姐結婚遭控違教規 師弟槓會長：夫妻能雙修

中國湖南岳陽縣全真派師姐師弟結婚消息傳出，被投訴到宗教局。圖為示意圖，與本新聞無關。（圖擷自道教之音）

2018-06-14 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省岳陽縣道教協會會長曾圓惠，與大雲山真君殿住持柯圓理結婚生子，一段佳話傳到湖南省道教協會和中國道教協會會長耳裡，成了大逆不道的姻緣，更將此事上報宗教局，要求處理，但宗教局稱，這是「內部事務」，不在宗教局管轄範圍。

綜合中媒報導，現年53歲的曾圓惠1992年來到湖南省岳陽市大雲山真君殿，拜一個叫劉永明的道長為師，師從道教全真龍門派，1996年受戒，1999年年底一個30歲的年輕男子柯圓理也拜在劉永明門下。

曾圓惠與柯圓理日漸生情，2003年曾圓惠產下一子，岳陽縣有關部門還替2人辦理了結婚證和準生證，現在孩子已經15歲。

柯圓理面對訪問時，對於自己與同門師姐結婚生子一事，十分坦蕩，認為教規雖不能吃素、不能結婚等，在他看來可依個人身體需要而調整，不必太過拘泥，「夫妻也能雙修」且「道士修行關鍵是修心」。

柯圓理更表示，他是經過道教協會認證、宗教局備案的大雲山真君殿住持，與妻子曾圓惠結婚更是「合法合規」，認為此次遭舉報，是因為有人違法亂紀被逐出道觀懷恨在心的「誣告」。

針對在不允許結婚的教規下，竟出了一對夫妻連孩子都15歲了，湖南省道教協會會長黃至安向當地有關部門反映此事，建議調查處理。

岳陽縣民族宗教事務局局長任元中表示，宗教局只管宗教人士是否愛國愛黨、遵紀守法，至於能否結婚是道教內部事務，管不了。

全真龍門派是中國道教宗派全真道主流支派，創始人是生活在元朝初年的丘處機，其道號為長春子。該門派全面繼承了中國傳統的道家思想。