「想當癡漢才到東京」 日男偷拍猥褻女乘客被逮

佐伯和彦癡漢行徑曝光後，趁著電車到站時跳下月台逃跑，不過還是被警方抓到。（圖擷取自YouTube）

2018-06-14 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕為了當癡漢，他因此到東京！

家住日本兵庫縣36歲男子佐伯和彦，在4月時於下班尖峰時刻，搭乘東京JR埼京線的電車，在車廂中以「棒狀物」碰觸20多歲女乘客下半身，還偷拍女性裙底。

癡漢行徑曝光後，佐伯和彦趁著電車到站時跳下月台逃跑，不過還是被警方抓到，並以強制猥褻罪將他逮捕；被逮捕的佐伯和彦聲稱，他為了當癡漢才到東京，只有偷拍沒有碰到身體。