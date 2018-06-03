日學者出書爆料 馬雲、李彥宏、彭麗媛六四都有暗黑史

2018-06-03 17:39

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕中國六四事件29周年前夕，日本學者安田峰俊出書「八九六四」披露中國檯面上名人與六四相關的「暗黑史」，包括阿里巴巴創辦人馬雲、百度董事長李彥宏，甚至連中國第一夫人彭麗媛也上榜。

天安門學運發生於 1989年，當年參與的大學生現在的年齡也在50歲上下，對於這個世代的中國人而言，不管是持贊成或反對的立場，「六四事件」都是他們共同的世代記憶。

日本立命館大學人文科學研究所研究員安田峰俊走訪了中國、香港、台灣及日本等地，與60多位六四事件相關人士進行訪談，今年五月十八日出版日文版的「八九六四」，挑戰中國官方最大的忌諱。

安田俊峰在序章中指出，中國不但箝制與六四事件相關的言論，每年在六四前後，連銀行匯款都禁止出現64元或8964元等任何會聯想到六四的數字。但儘管中國的言論箝制再密不透風，對於五十歲上下年齡層的人，六四是他們青春的回憶，訪談過程中，許多人仍滔滔不絕道出當年的經歷。

五十歲世代正是社會中最具影響力的年齡層，安田追查目前檯面上中國名人的過往，試著找出他們在六四事件發生的前後做了哪些事，被他點名的有馬雲、李彥宏與彭麗媛等人。

阿里巴巴創辦人馬雲出生於1964年，六四事件發生的1989年才24歲，擔任杭州電子工業學院英語講師。安田指出，馬雲畢業於杭州師範學院英語系，在校曾任學生會長，接觸學運的機會不能說完全沒有，不過他在就職後完全未碰政治，離開杭州電子工業學院時還被學校慰留，應該可列為「政治正確」的一方。

雖然沒有馬雲參與學運的資料，但馬雲在2013年接受香港南華早報專訪時，曾以「揮淚斬馬謖」比喻鄧小平的決定，並表示，六四武力鎮壓雖然不是最好的決定，但卻是最正確的決定。

他的六四鎮壓正確論在華文圈網路上引起很大的話題，阿里巴巴向南華早報提出抗議，後來採訪的記者被迫辭職，兩年後的2015年，阿里巴巴併購南華早報。

百度董事長李彥宏出生於1968年，六四事件發生時就讀北京大學情報管理系二年級，李彥宏於1991年留學紐約州立大學，學歷相當顯赫，但關於他在北大期間的逸事卻相當少；安田指出，李彥宏和六四學運領袖之一的王丹同屆，很難相信他們毫不相干。安田引述台灣「今週刊」的訪談，李彥宏在六四時聽過吾爾開希的講演，還曾跟同學說「中國未來10年應該不會再有學生運動」，李彥宏總是刻意強調中立色彩。

最令人矚目的是中國第一夫人彭麗媛，出生於1962年的她，1989年時26歲，為中國人民解放軍歌舞團的團員。彭麗媛在1987年與習近平結婚，婚後仍繼續以歌手身分在舞台上演出，2013年中國網路曾出現過她的一張照片，六四事件後，彭麗媛曾在天安門廣場唱歌慰勞戒嚴部隊的士兵。

安田指出，彭麗媛勞軍的時間為1989年6月上旬，也就是戰門輾過學生之後沒幾天。