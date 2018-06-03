開車分心看蘋果手錶... 女學生被判罰1.2萬

加拿大貴湖大學女學生開車等紅燈時分心看蘋果手錶，綠燈後卻沒有起步，被法官判罰400美元（約新台幣1.2萬元）。（法新社）

2018-06-03 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕許多國家都有開車禁止使用手機等3C裝置的規定，而就算是戴在手上的蘋果手錶（Apple Watch）也不例外，加拿大安大略省貴湖大學一名女學生，就因為開車等紅燈時分心看了蘋果手錶，綠燈後卻沒有起步，被法官判罰400美元（約新台幣1.2萬元）。

據加媒《環球新聞》（Global News）報導，女大生安布羅斯（Victoria Ambrose）辯解，她當時只是在檢查時間，這需要她點擊螢幕讓手錶亮起，她的蘋果手錶也沒有連接到她的手機或任何設備上。

然而，對她開出罰單的警察表示，安布羅斯的手錶發出亮光後，她對著螢幕看了許久，當燈號變為綠燈時，安布羅斯並沒有往前駕駛，直到警察閃起警車的巡邏燈，安布羅斯才猛然發現已經是綠燈了。

審理此案的法官菲利普斯（Lloyd Philipps）認為，儘管蘋果手錶比手機小，但證據表明它是一種能夠接收和傳輸電子數據的通訊設備，等同於是戴在手腕上的手機，而且它也需要駕駛改變開車姿勢來觸控操作，因此判處安布羅斯罰款400美元，可在90天之內支付。