冥王星出現「這種地形」 專家驚「具有地球特徵」

冥王星上出現沙丘地形，科學家震驚「猶如地球般」。（路透）

2018-06-02 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕冥王星一度被列為9大行星，但後來被分類為矮行星因此移出名單，不過NASA約3年前飛過冥王星的新視野號，傳回來的照片經過研究後震驚了科學家，因為冥王星地形具有地球般的特徵，該研究發表於5月31日的頂級學術期刊《科學（Science）》上。

據《CNN》報導，冥王星上擁有「沙丘」這類地形，不過那不是由沙子所組成，而是由固體甲烷冰粒堆疊而成。在太陽系內，沙丘比人們想像中更為罕見，它們只存在於地球、火星、金星、土衛六「泰坦」和楚留莫夫－格拉希門克彗星上。

該研究論文合著者、美國楊百翰大學地質科學副教授拉德博（Jani Radebaugh）說，當時看到新視野號傳回來的圖像後，他們立即認為那是沙丘，這件事讓人相當驚訝，因為冥王星跟地球比起來距離太陽那麼遠，卻出現類似地球的特徵。

科學家認為，由於冥王星的地表壓力比地球低10萬倍，因此甲烷冰粒不需要太多升力就能飛起，再加上冥王星風速約為每小時29公里至38公里，所以就創造出了沙丘。

論文第一作者、英國普利茅斯大學自然地理學教師特爾弗（Matt Telfer）說，事實證明，即使氣候條件如此之少、地表溫度在負230攝氏度左右，仍然可以形成沙丘。