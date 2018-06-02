強國教科書鬧笑話！ 稱女生衣著暴露是對男人性騷擾

中國黑龍江教育出版社出版的《高中生公共安全教育讀本》，稱女性在公共場所穿著暴露，對男性是「首當其衝的性騷擾」。（圖擷取自微博）

2018-06-02 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江教育出版社出版的《高中生公共安全教育讀本》，稱女性在公共場所穿著暴露，對男性是「首當其衝的性騷擾」，引發輿論譁然。黑龍江教育出版社回應，指已經將所有書籍召回，並向公眾致歉。

綜合媒體報導，該讀本第6頁引述心理學家對女性有性騷擾男性嫌疑的定義，包含衣著暴露、言行不端、肢體摩擦和碰撞等。其中一條寫道，「女性在公共場所穿著暴露，乃至衣不蔽體，對男性是首當其衝的性騷擾。」引發爭議。

一名劉姓女學生表示，穿著暴露是一個籠統的說法，並沒有詳細說出裸露程度，如果露手、露腿也算暴露，那夏天正常穿短褲，也算是對男生性騷擾，女生就不能出門了。

有網友認為，這是明顯的性別歧視，女性在正常範圍內的一些行為，被它歸類為性騷擾的加害行為，要求女性遮蔽身體這件事，是非常野蠻、落後的思想觀點。

黑龍江教育出版社回應，表示確實存在內容不夠嚴謹、審稿不嚴等問題，已經在最新的版本中，將相關內容刪去。而這一版本是針對黑龍江牡丹江地區的特色編寫，只向牡丹江市的學校發放幾百冊，將全部收回。