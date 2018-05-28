紐西蘭工黨收中共獻金 前CIA人員：應逐出「五眼聯盟」

2018-05-28 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國中情局（CIA）前分析師在出席美國國會單位「美中經濟與安全審查委員會」聽證會時指出，紐西蘭與澳洲都面臨中國共產黨以政治獻金為名的滲透，而紐西蘭甚至連執政的工黨都收受中共的政治獻金，坦言這個牽涉到政治核心的問題，紐西蘭的應對會影響到是否還能留在「五眼聯盟」中。

綜合外電報導，「五眼聯盟」（Five Eyes，縮寫為 FVEY）是由英國、美國、加拿大、澳洲與紐西蘭所組成的情報共享同盟，成立的歷史可追溯到二戰時期；中情局前分析師彼得馬諦斯（Peter Mattis）在聽證會上表示，紐西蘭與澳洲都面臨中共政治獻金的滲透，其中紐西蘭總理所屬的工黨的政治獻金的捐款者竟包含中共統戰部門；雖然兩國的政治核心都面臨中共滲透，但兩者的差別在於如何應對此事。

澳洲過去爆出有政治人物收受來治中國的政治獻金後，澳洲總理隨即立法，宣布國內的政黨、利益團體與部分慈善機構禁止收受來至國外的捐款；相較於澳洲，紐西蘭的態度可說是大相逕庭，紐西蘭總理與前總理對此全盤否認，宣稱這些捐款全然合法。

馬諦斯因此在公證會上提出建議，考慮到中共已非常接近紐西蘭的政治核心，「五眼聯盟」也應考慮是否需要剔除紐西蘭了。

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）的中國專家布雷迪（Anne-Marie Brady）過去曾警告，如果像紐西蘭這樣的一個民主國家都無法處理來自中國的政治干涉，那對世界上其他國家來說是非常糟糕的現象。

她強調，其他國家都在為紐西蘭擔憂，但是紐西蘭政府的態度卻是沉默不語；「如果這個問題我們無法處理，還有誰能解決」？