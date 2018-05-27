中國政府主導陝西徵地案 數十人持棍棒毆打村民

中國政府主導並由開發商運作的陝西劉家溝徵地案，在協調時與當地居民發生衝突，竟有數十名身穿迷彩服、手持棍棒的男子毆打村民，導致10多人受傷。（圖擷自微博）

2018-05-27 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕由中國政府主導、開發商負責運作的陝西安康市漢濱區江北辦李家嘴村劉家溝徵地案，在協調時與當地居民發生衝突，竟有數十名身穿迷彩服、手持棍棒的男子毆打村民，導致10多人受傷。事發後當地公安機關連忙表示，已拘捕7名涉案份子。

據《華商網》報導，劉家溝徵地搬遷案已簽訂土地徵收協議，不過仍有部分民眾認為土地面積存在爭議，所以保持反對態度。4月20日才剛開工，過了5天便遭到村民阻攔，5月24日再度施工時，與當地居民產生衝突。

村民表示，當時突然湧入大批迷彩服男子見人就打，59歲的惠姓女子就說，她當時抱著1歲多的孫女站在一邊，連忙勸阻有話好好講不要動手，結果卻遭這群凶神惡煞搶過孩子往地上一扔，接著她就被打了好幾個耳光，最後被打倒在地上。

惠姓婦女說，她倒地後有人一直在踢她的腿和腰，奮力爬起來後發現左手臂無法移動，到了安康市人民醫院才知道左手已經骨折了，至於小孫女則是被村民抱起保護。

27歲的王姓男子則說，衝突中有10多個人包圍他父親，他連忙跑過去想拉走老爸，結果當場被痛毆。王男送醫檢查後，發現他的左側3根肋骨被打斷、身上多處挫傷。王男透露，那些身穿迷彩服的大約有3、40人，就他所知被打傷送往人民醫院住院的就有10多人。《華商網》走訪醫院時，看到多名傷患，有不少人年齡在50歲至70歲之間。

當地公安機關接獲通知後，連忙展開調查，初步認為是施工方和村民有矛盾因此造成衝突，目前已逮捕施工負責人等7名涉案份子，查扣作案木棒17根。漢濱區江北辦副書記說，整起事件中有16人受傷，其中4人骨折，徵地案是由政府主導，再交付開發商執行。