最血腥戰役！40美軍奇蹟完勝500敘利亞民兵+俄國傭兵

敘利亞親政府民兵在今年2月與美軍交鋒，慘遭空襲敗退送醫。（法新社）

2018-05-27 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞戰區局勢動盪，美國、俄羅斯分別支持反政府組織與政府軍，2月時，美軍在打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）時，受到敘利亞親政府民兵的突襲，當中包含俄羅斯傭兵，最後美軍以地面上40人對500人的懸殊戰力，以小博大成功擊潰對方。

據《紐約時報》報導，美國五角大廈在受訪時透露，今年2月7日下午，是美軍在敘利亞所經歷最血腥的戰役之一，當時美國三角洲部隊及游擊部隊，正在敘國東部產油大省代爾祖爾（Deir al-Zour）的天然氣廠商討策略，突然受到上百名敘利亞親政府民兵包圍。

當時，美軍要求俄羅斯調停，俄羅斯軍方則稱敘利亞政府軍的行動不在他們管轄範圍，但美方透過無線電及監視設備，確認當時民兵中大部分為「瓦格納集團」（Wagner Group）的俄羅斯傭兵。

當天下午3點，眼見敵方500名人力、27輛軍車、砲兵、坦克陸續匯集，美軍當時卻只有40人，讓他們十分恐懼，但最後仍編列4小隊準備待命。

晚間10點，衝突爆發，美軍途中警告對方停火，但沒有收到回應，最後美軍出動死神（Reaper）無人機、F-22隱形戰機、F-15E、B-52轟炸機、AC-130「空中砲艇」及AH-64阿帕契直升機空襲敵方，最後造成200至300名民兵死傷，其餘則慌亂撤退，最終40名美軍毫髮無傷地取得勝利。