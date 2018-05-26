她謊稱遭到輪姦 害無辜少年坐了26年冤獄

佩瑞（VanDyke Perry，左）與康茨（Gregory Counts，右），在1991年兩人分別為21歲與19歲時，被人誣陷犯下輪姦案，佩瑞入獄11年、康茨坐牢26年，如今終於洗刷清白。（美聯社）

2018-05-26 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕一句謊言害慘多少人！1991年21歲的佩瑞（VanDyke Perry）與19歲的康茨（Gregory Counts），遭1名女子指控輪姦，兩人被判有罪後，佩瑞坐牢11年假釋出獄，至於康茨則服刑26年。但法院近來發現女子的控訴全是謊言，於5月7日撤銷對他們的定罪。

據《今日美國》報導，誣陷他們的女性曾表示，遭受輪姦時她被狠狠毆打眼部，但當時的醫生資料卻顯示她毫無受傷跡象。此外，女子內褲中雖然發現精液，但經過DNA測試後，證明那些都不是佩瑞和康茨的。

女子當時對此宣稱，她在案發前曾和男朋友發生未戴套親密關係，檢察官信以為真，在法庭辯稱精液是屬於女孩男友的，卻從未檢測她男友的DNA是否符合。

於是佩瑞2001年假釋重獲自由後，聯繫清白專案（Innocence Project）重新審視他們的案件，結果在新的FBI測試中，女子內褲精液的DNA竟是另有其人，由於沒有任何物證能將佩瑞與康茨與犯罪聯繫起來，因此全案重新調查。女方最後承認從未發生過輪姦，她是在男友的壓力下，謊稱遭到佩瑞與康茨的性暴力。

這名女子將不會面臨任何誣告等指控，因為已經過了追訴時效。但康茨不想再去煩惱這些事情，因為坐牢26年後，與其浪費時間在苦惱上，他寧願過得開心一點。