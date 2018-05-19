拉麵想加調味料結果拿成「這瓶」 網友笑翻

網友把牙籤罐當成調味罐....。（圖擷取自井上ゴム推特）

2018-05-19 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕把牙籤罐當成調味罐，下秒就GG了！

日本一名網友在推特分享一張照片，照片中看到一碗拉麵，還有一堆「配菜」，仔細一看，竟然是一堆牙籤；網友無奈表示，他本來是要加七味粉的....。

該張照片引起網友瘋傳，甚至傳到台灣，台灣網友看到也笑說，「牙籤風味拉麵，端出來的服務生這麼堅稱著」、「這筍乾煮的老了點」、「泡軟就能吃了～」「我曾經拿牙線棒以為是棉花棒要掏耳朵...差點失聰XD」。