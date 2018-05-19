喝一口就像喝掉一台國產車！ 1瓶威士忌賣到3290萬元

史上最貴威士忌出現了！麥卡倫60年彼得布萊克1926（左）以796萬港元（約新台幣3035萬元）賣出、麥卡倫60年華雷利奧艾達米1926（右）則以863萬港元（約新台幣3290萬元）成交。（法新社）

2018-05-19 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜機場免稅商店日前賣出2瓶蘇格蘭單一純麥威士忌Macallan 1926，總售價達到120萬美元（約新台幣3562萬元），令人咋舌的價格創下世界紀錄。如今香港邦瀚斯拍賣會再出現破紀錄的價格，2瓶威士忌分別以796萬港元（約新台幣3035萬元）與863萬港元（約新台幣3290萬元）賣出。

據《彭博》報導，這2瓶酒分別是麥卡倫60年彼得布萊克1926（Macallan Peter Blake-1926-60 Year Old）、麥卡倫60年華雷利奧艾達米1926（Macallan Valerio Adami 1926-60 Year Old），前者詳細成交價為796萬2500港元、後者863萬6250港元。

這些威士忌是1926年於蘇格蘭釀酒廠裝桶，陳釀60年後才在1986年裝瓶，在香港拍賣會售出天價後，平均來看每10cc酒液價格達到1萬4466美元（約新台幣43.3萬元），喝一口就像喝掉一台國產車。

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