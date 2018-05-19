中國「天網」無所不在！ 國中教室也裝設人臉辨識...

中國浙江杭州第十一中學教室內，裝設了結合3個攝影鏡頭的「天眼」，能夠捕捉學生臉部表情。（圖擷自微博）

2018-05-19 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國在境內各大城市裝設「天網」監控系統，能夠以人臉辨識迅速尋獲當局要抓捕的罪犯，但也引起侵犯隱私的疑慮，如今連國中校園也遭人臉辨識監視器入侵，讓不少學生不寒而慄！

綜合中媒報導，浙江杭州第十一中學部分教室內，近來裝設了結合3個攝影鏡頭的「天眼」，能夠捕捉學生臉部表情，打瞌睡或不專心一下子就能被分辨出來。

該校副校長張冠超解釋，這其實是「智慧課堂行為分析系統」，對學生課堂的專注情況一目了然，若在系統上顯示為黃色，則代表他相當認真；若顯示為藍色，則說明學生可能心不在焉。

張冠超說，最後得到的結果會提供給老師了解，好調整上課的模式，至於是否會侵犯到隱私？他澄清系統在收集訊息後會產生代碼，並利用這些代碼來展開運算，不會擷取學生的臉部照片。

但21世紀教育研究院副院長熊丙奇認為，這種做法會讓小孩性格扭曲，培養出「表演型人格」，而且感到自己被當成犯人對待。

杭州第十一中學的學生們受訪時，也坦言該系統應該沒有什麼幫助，也有人抱怨一直被監控很難受。不過副校長張冠超指出，下學期全校教室都會加裝「智慧課堂行為分析系統」。