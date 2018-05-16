北韓取消會談後 B-52轟炸機不參加美韓軍演了

2018-05-16 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（16）日對美韓聯合軍演出動核戰略武器表達不滿，並取消原定當天舉行的兩韓高層會談，甚至揚言取消「川金會」。南韓最新消息指出，可攜帶核彈的美軍B-52轟炸機，確定缺席美韓聯合軍演。

《韓聯社》報導，與原定計畫相反，B-52轟炸機不會參加正在舉行的美韓聯合空中演習，消息人士透露，「上週五開始的『超級雷霆』軍演中，美軍F-22隱形戰機已經參加，B-52還沒有加入」，「B-52將不會參加演習，而軍演將持續到5月25日」。

為期2週的「超級雷霆」軍演，由南韓空軍作戰司令部和美國第7航空隊聯合主持，若按照計畫，會有100架戰機參與，包括8架F-22戰機和數量不明的F-52轟炸機，以及F-15K和F-16。

南韓國防部也正式確認B-52不會參與軍演。南韓總統文在寅的特別安全顧問文正仁說，這是國防部長宋永武和駐韓美軍司令布魯克斯上將（Vincent Brooks）在緊急會議上做出的決定。

平壤當局一再反對美國在朝鮮半島部署可攜帶核彈的B-52轟炸機，針對北韓這次出言抗議，南韓國防部已表示，軍演會繼續進行，並強調這次演習的目的是提高飛行員的能力，不是演練執行作戰計畫或機動攻擊。