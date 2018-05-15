帥壯汶萊王子讓女網友都瘋了 當王妃只要這條件

帥氣的汶萊王子馬丁。（圖翻攝自IG）

2018-05-15 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日馬來西亞柔佛王室（The Royal Johor）的臉書專頁PO出汶萊4王子馬丁來訪的照片，馬丁王子的外表隨即成為網友的焦點。多金帥氣的馬丁在IG上有83萬名粉絲，可說是現在最火紅的王子之一。

綜合外媒報導，汶萊皇室財富驚人，早就名滿全球，現任蘇丹哈山納．包奇亞（Hassanal Bolkiah）約擁有258億美元（約7700億台幣）身家，現年26歲的馬丁王子，是排名第4的兒子，在家族12位孩子中排第10，也是第6順位王位繼承人。

馬丁王子18歲就畢業於英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），分別在倫敦國王學院（King’s College London）和亞非學院（SOAS University of London）獲國際政治學士及國際外交碩士學位，還會開直升機、踢足球、武術、潛水及滑雪等，更是該國的羽球及馬球國手，幾乎是上山下海全能王子，腦袋跟他的顏值同步，形象幾乎完美，更在Instagram有近83萬名粉絲。

他擇偶條件讓人好奇，不過，他之前曾提及，只要「Simple（簡單）」，住豪宅、到處旅遊、帶名錶、開跑車的他解釋，「我喜歡自由的時間及與朋友悠閒地看電影，所以我希望我將來的王妃是個很簡單的人」。

除了帥氣臉龐還有壯碩身材。（圖翻攝自IG）