幸得3千萬樂透彩金 卻無福終老車禍亡

2018-05-14 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名43歲的男子，幸運中了樂透，原以為可以就此過著安逸的日子，沒想到卻車禍身亡。

據《Daily News》報導，威禪（Wichan Sia Noo Phanthong）原本以在鐵路邊販賣蔬菜維生，2008年某次購買樂透，幸運中了高額獎金3400萬泰銖（約台幣3170萬），他用樂透彩金選購了一塊土地並開了養蝦場，從此不再賣菜轉行專心養蝦。

沒想到就在本月5日晚上，威禪坐上妻子的哥哥開的車外出，途中意外撞上一棵大樹發生車禍，這場車禍造成駕駛者重傷、威禪不幸身亡。