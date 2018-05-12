地球外首次飛行！NASA將送直升機到火星

NASA預計在2020年將直升機送上火星。（圖擷自《NASA》）

2018-05-12 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）將在2020年送直升機到火星，這也是首次讓比大氣重的飛行器在地球以外的星球飛行。

綜合外媒報導，設計團隊花了超過4年時間，將正常大小的直升機縮到壘球大小，更減輕1.8公斤的重量，且經過特別設計，適合在大氣比地球薄100倍的火星飛行。NASA形容這架直升機是比大氣重的飛行器，而過去也不曾有飛行器在其他星球成功起飛過。

火星直升機的葉片每分鐘可旋轉3000次，比地球標準直升機快10倍。執行人員布里丹斯坦（Jim Bridenstine）表示，火星直升機有很大的潛力，有助於未來火星科學、發現和探勘任務。NASA稱此為高風險任務，並表示，雖然這個小型飛行器被稱為直升機，但卻不會有任何飛行員，全靠自己執行任務。

NASA噴射推進實驗室（JPL）計畫主管米米．翁（Mimi Aung）說明，地球直升機的飛行高度紀錄為4萬英呎（約12公里），但火星直升機在火星飛行時，等同於地球10萬英呎（約30公里）的高度。此直升機將搭配「火星2020探測車任務」，預計2020年7月發射，2021年2月抵達火星。