感謝遷大使館 以色列組織把川普頭像放上紀念幣！

以色列非營利組織「Mikdash」宣佈，將發行慶祝以色列獨立70週年的紀念幣，並在其上印上川普的頭像，感謝川普將美駐以大使館牽至耶路撒冷。（圖片擷取自Mikdash臉書）

2018-05-11 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年承認耶路撒冷為以色列首都，並要求美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，引起阿拉伯國家抗議。以色列1家非營利組織則宣佈，將發行慶祝以色列獨立70週年的紀念幣，並在其上印上川普的頭像，感謝川普將美駐以大使館牽至耶路撒冷。

《福斯新聞》報導，以色列非營利教育組織「Mikdash」9日宣佈，將發行以色列獨立70週年的紀念幣「聖殿硬幣」（Temple Coin），並在其上印上美國總統川普的頭像，和美國政府的標誌，感謝「川普將美駐以大使館遷至耶路撒冷」，並稱川普的決定「實現了耶路撒冷為以色列首都的地位」。

除了川普頭像和美國政府標誌，古代波斯帝國國王「居魯士二世」（King Cyrus）的頭像也出現在硬幣上。據《聖經》紀錄，「居魯士二世」曾准許猶太人返回耶路薩冷。

川普在2017年12月正式承認耶路撒冷為以色列首都，並指示國務院應將美國大使館從原本的特拉維夫（Tel Aviv），遷往耶路撒冷。遷往耶路撒冷的美國大使館則預計於本月開幕，開幕式由川普女兒伊凡卡（Ivanka）、女婿庫許納（Jared Kushner）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）出席。