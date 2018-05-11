抗衡中國的新軍事能力 美國會報告：美國只有十年發展機會

圖為卡爾文森號航空母艦。（美聯社）

2018-05-11 07:22

【駐美特派員曹郁芬／華府十日報導】隸屬於美國國會的「美中經濟暨安全審查委員會」今天公佈的一份報告指出，中國5大軍事先進系統已近成熟，美國未來只有10年的機會之窗來發展可以抗衡中國的新能力與概念，其中太空反制項目是最高優先。

中國在太空反制能力的深度與廣度可以在未來10年削減美國太空架構的效能，或減少與阻絕美國進入太空架構以行使關鍵軍事能力。

這份以「中國先進武器系統」為題的報告是委由IHS Markit旗下的詹氏資訊集團所撰寫的。報告從中國的太空反制、無人載具系統、可操縱返航載具、定向能與磁軌砲等5大先進系統評估中國軍事能力，再加上人工智慧對美國及其盟邦的影響。

報告指出，中國短期內會把焦點放在建構武器投射能力，並增進其反介入與區域阻絕能力；長期來看，無人載具系統與人工智慧發展是先進武器系統的優先項目。

美國整體上還是佔有優勢，中國工業針對美國及盟邦弱點來發展及強化的能力，在缺乏足夠回應與成本付出的情況下，會對美國軍事優勢造成可能的威脅。

報告表示，中國先進武器系統是在複雜的戰略環境下發展出來的。就地緣政治來看，中國認為美國與印太地區的盟邦及夥伴，包括日、韓、台灣、菲律賓、澳洲、印度、未來的東協和越南，合作對中國進行戰略圍堵。

這個地緣脈絡對中國和本區有安全與防衛上的意涵。中國看見衝突的改變以及它在應付衝突，甚至挑戰時必須準備好的領域。

報告說，在反介入與區域阻絕的武器投射能力方面，中國焦點會繼續放在增進區域應變計劃的能力，尤其是環繞著台灣，阻止美國和其他潛在對手進入這個區域。報告估計中國第一艘自製航母Type 001A會在2020年服役，同年還會再造2艘航母，其中一艘可以承載更重型的飛機。

雖然中國海軍在發展藍海策略的能力，但近海防衛目前仍是優先，尤其是中國海軍會在捍衛所謂中國「核心利益」，也就是台灣主權、東海與南海領土爭議上扮演關鍵角色。報告預期，中國對兩棲作戰載具的投資會大幅提升。有報導指出，一個大型登陸直升機的船塢已在滬東中華造船公司興建中。