虛擬實境洗腦？ 中國創「VR體檢」檢測黨性

中國近日將VR虛擬實境技術運用於「檢測（共產黨員）黨性」。（圖片擷取自濱州網）

2018-05-08 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕VR虛擬實境技術近日因電影「一級玩家」爆紅，也被應用於「文金會」實況轉播中，中國則已將VR技術運用於「檢測（共產黨員）黨性」，引起爭議。

山東《濱州網》1日報導，中國山東鄒平縣青陽鎮的「黨性教育服務中心」，投資70多萬人民幣（約新台幣327萬元），首創「VR體檢」，用於檢測中國共產黨員的「黨性」，並於今年4月啟用。

該「VR黨性體檢」的流程為「體檢─會診─康復」，受試者會在虛擬實境中接受選擇題問答，受試者的答案和答題時間，皆列入得分統計。受試者在測試完後會收到分數，之後便到黨性會診中心，接受黨校專家針對得分狀況，對黨員進行會診。接受完會診，受試者最後進入黨性康復中心自我思考，溫習入黨誓詞。

《自由亞洲電台》報導，獨立中文筆會會長廖天琪對此表示，檢查黨性「和醫療體檢不相同，黨性不是能通過儀器檢查出來的」，並說「有錢為什麼不在一些基礎設施上投資呢？許多貧窮孩子沒錢上學，還有人因看不起病而跳樓自殺」。另有評論人士指出，「VR黨性體檢」的出現，顯示習近平治下的中國正朝文革時期到退。