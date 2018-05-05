恐怖！小強爬進她耳朵 卡了9天才清乾淨

2018-05-05 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國有一女子在半夜時驚醒，她感覺左耳傳來一股詭異的異物感，沒想到竟是蟑螂鑽進耳朵！

綜合外電報導，這件可怕的事發生在美國佛羅里達州，苦主是29歲的女子凱蒂荷利（Katie Holley），因為佛羅里達的氣候濕熱，很適合蟑螂生存；而當她因耳朵的奇怪的感覺而驚醒後，立刻衝進浴室用棉花棒檢查，沒想到竟掏出了兩根疑似蟑螂的足肢，凱蒂馬上叫醒丈夫，隨後她丈夫用手電筒檢查才確認是蟑螂爬進去耳朵。

崩潰的凱蒂立刻與丈夫驅車直奔急診室；醫生在她的耳朵滴入麻醉劑，兩分鐘後醫生才陸續夾出蟑螂的殘塊；正當她和醫生都以為已經解決這件事後，但其實惡夢還沒有結束。

之後凱蒂還是覺得耳朵有異物感，而且還有詭異的聲響；她又回到醫院檢查，但醫生發現凱蒂耳朵裡還有殘塊，便將她轉診給耳鼻喉科處理。

最後耳鼻喉科的醫師才將留在凱蒂耳朵9天的蟑螂屍塊徹底清乾淨，結束這場夢饜。

事後醫師也安慰她，並不是只有她這樣，稍早前他也處理了另一個病人耳中的蟑螂。

凱蒂覺得心靈的創傷可能比耳朵的傷痛還要嚴重，這件事之後她睡覺一定得要使用耳塞。

北卡羅來納大學的昆蟲學家表示，蟑螂爬進耳朵這件事並不罕見，蟑螂可能會為了耳垢而鑽進耳朵。