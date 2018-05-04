測得上百次小型地震 夏威夷火山恐隨時爆發

位於夏威夷的奇勞亞火山近日測得上百次地震，恐隨時噴發。（美聯社）

2018-05-04 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷奇勞亞火山（Kilauea Volcano）近日測得約250次以上大小規模地震，夏威夷觀測站表示，地震活動加劇，地下熔岩活動恐導致火山噴發，呼籲附近民眾和遊客不可大意。

綜合外媒報導，火山監測系統至今仍無法斷定噴發時間和規模，故基拉韋厄火山所在的國家公園轄區，多數區域仍持續對外開放觀光。事實上，雖然過去幾天的地震多屬於規模2.0的小型地震，但也造成附近的道路出現龜裂的現象，且地表不斷晃動，當地居民相當困擾，一間鄰近火山區的學校已經停課。

目前美國地質調查局已將火山歸為橘色燈號，提醒居民和遊客，基拉韋厄火山有極大可能會噴發。夏威夷縣長辦公室聲明，政府正在物色庇護所、動員警方和其他保安人員確保居民安全。當局也提醒附近居民，要隨時注意廣播、新聞和公告撤離，若火山真正噴發，恐造成數百間民房遭岩漿毀壞。

基拉韋厄火山，是夏威夷島上最知名且活躍的火山，屬於岩漿黏著度較低的盾狀火山（shield volcano）。1983年起，火山活動持續不斷，不少夏威夷當地居民視基拉韋厄火山是火山女神的駐地。根據統計，20世紀內，該火山就噴發了52次。