川普想「勾勾手」 老婆梅蘭妮亞反應超冷淡...

川普在公開拍照時，試圖用小指勾梅蘭妮亞的手，示意兩人要牽手。（法新社）

2018-04-25 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏23日展開訪美行程，不過在美國總統川普盛情款待馬克宏的同時，妻子梅蘭妮亞對川普卻很冷淡，原因出自於川普在公開拍照時，試圖用小指勾梅蘭妮亞的手，示意兩人要牽手，但梅蘭妮亞僅握了幾秒又鬆開，這段過程也被在場媒體拍下來，意外在推特上成為熱門討論話題。

川普於白宮前舉辦迎賓典禮時，與馬克宏和其第一夫人，還有梅蘭妮亞一同拍照留念，不過在拍照的同時，川普和梅蘭妮雅一開始手並沒有握起來，川普用左手小指不斷觸碰梅蘭妮亞的右手，還把手握在他的右手上「搖一搖」，最後梅蘭妮亞才將川普的手握緊。

這個逗趣畫面也被在場媒體捕捉，在推特上掀起一波熱烈討論，不過相較於梅蘭妮亞對川普的「冷淡」，川普和馬克宏相處的十分熱絡，兩人不斷握手、擁抱，他還幫馬克宏把西裝上的「頭皮屑」撥掉，他說：「我們有十分特殊的關係，其實我要撥走那一點頭皮屑…我們要令他完美。」

相關影音連結：