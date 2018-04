川普想「勾勾手」 老婆梅蘭妮亞反應超冷淡...

2018-04-25 08:05

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏23日展開訪美行程,不過在美國總統川普盛情款待馬克宏的同時,妻子梅蘭妮亞對川普卻很冷淡,原因出自於川普在公開拍照時,試圖用小指勾梅蘭妮亞的手,示意兩人要牽手,但梅蘭妮亞僅握了幾秒又鬆開,這段過程也被在場媒體拍下來,意外在推特上成為熱門討論話題。

川普於白宮前舉辦迎賓典禮時,與馬克宏和其第一夫人,還有梅蘭妮亞一同拍照留念,不過在拍照的同時,川普和梅蘭妮雅一開始手並沒有握起來,川普用左手小指不斷觸碰梅蘭妮亞的右手,還把手握在他的右手上「搖一搖」,最後梅蘭妮亞才將川普的手握緊。

這個逗趣畫面也被在場媒體捕捉,在推特上掀起一波熱烈討論,不過相較於梅蘭妮亞對川普的「冷淡」,川普和馬克宏相處的十分熱絡,兩人不斷握手、擁抱,他還幫馬克宏把西裝上的「頭皮屑」撥掉,他說:「我們有十分特殊的關係,其實我要撥走那一點頭皮屑…我們要令他完美。」

相關影音連結:

Son wife don't love him RT @YourFavoriteZoe: Trump trying to hold Melania's hand is creepy and hilarious pic.twitter.com/uby1hgZhGr