日本民進黨與希望之黨整合 新黨名確定叫「國民黨」

日本民進黨整併後，新黨名確定叫「國民黨」。（美聯社）

2018-04-24 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本在野「民進黨」與「希望之黨」合併會議稍早結束，兩黨黨主席共同召開記者會，宣布新黨名為「國民民主黨」，簡稱「國民黨」。

根據日本《每日新聞》報導，民進黨」與「希望之黨」今舉行合併協議會議，針對合併後的新黨名，除了「國民黨」之外，「國民民主黨」、「改進黨」、「共和黨」等都被提出討論，會議結束後，民進黨主席大塚耕平與希望之黨主席玉木雄一郎召開記者會，確定新黨名叫「國民民主黨」，簡稱「國民黨」。

稍早該報報導曾提到，兩黨合併後的新政黨，黨綱擬定為「以人民為主，打造橫跨穏健保守到自由改革的中道改革政黨」。至於新政黨的政策，在核能政策方面，維持民進黨原本主張，希望能在2030年前打造非核家園目標；在「安保法案」方面，兩黨都同意在尊重現行憲法的平和主義，堅持專守防衛的原則下，將被指責違憲的相關修法重新修正。

日本民進黨前身是民主黨，曾在2009至2012年取得3年短暫政權，然而卻因執政不佳被取代，後改名為民進黨，去年眾議院改選民進黨就有意併入東京都知事小池百合子領導的希望之黨，不過反而造成黨內分裂。