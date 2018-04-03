荒淫土豪娶女砲友8年 夫妻都愛多人性愛趴

46歲的澳洲煙草大亨貝農（Travers Beynon）以生活荒淫著名。（圖擷取自Instagram）

2018-04-03 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕46歲的澳洲煙草大亨貝農（Travers Beynon）以生活荒淫著名，他與27歲老婆泰莎（Taesha）已經結婚8年。貝農表示，老婆不在意他與其他人發生性關係，甚至一起加入30人的性愛派對。

綜合媒體報導，貝農是在一場性愛派對認識老婆泰莎，「我很高興已經和老婆結婚8年了，我們的關係從家庭、性愛的角度來看，就像我們第一次見面一樣。」貝農除了老婆之外，還有2個女友分別為22歲的妮莎（Nisha）和21歲的克莉絲塔（Krystal），他每天都擁著這3個女人入睡。

貝農認為，擁有多個砲友並是一件糟糕的事，「如果這些女孩認為她們可以取代我的老婆，絕對不可能發生。」泰莎也說，過去曾經因此感到忌妒，但現在她不再感到嫉妒，甚至一起加入他的多人雜交派對。

貝農因為在社群網路上常PO出裸露女性的照片，因而遭到女權主義者的批評。貝農回應，他認為自己不是性別歧視者，也不是仇女主義者，「我是一名女權主義者，這些女孩想要成為模特兒，我讓她們穿上好的衣服，讓她們感到美麗。同時我也雇用一些女性在辦公室工作，但我絕對不會要求她們來我的豪宅穿著比基尼。」

貝農與27歲老婆泰莎（Taesha）已經結婚8年。（圖擷取自Instagram）

貝農因為在社群網路上常PO出裸露女性的照片，因而遭到女權主義者的批評。（圖擷取自Instagram）

貝農認為，擁有多個砲友並是一件糟糕的事。（圖擷取自Instagram）