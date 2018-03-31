狗糧標示「無中國成分」強國人氣炸 創辦人回這句更嗆

加拿大一名中國居民買狗食回家時，驚見上面標示「沒有來自中國的成分」。（圖翻攝自亞馬遜）

2018-03-31 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一位中國居民買狗食回家時，驚見上面標示「沒有來自中國的成分」，他氣得說是偏見。但該品牌創辦人回應，我們也有中國客戶，他們也不希望寵物吃到中國原料。

綜合外媒報導，日前加拿大里奇蒙一位中國居民前往寵物用品店，買了「Honest Kitchen」的狗食，他回家後發現狗食包裝竟寫著「沒有來自中國的成分」，讓他直呼有偏見，溫哥華地區許多中國人也嗆聲不再購買該品牌產品，寵物用品店店員推測，之所以這樣標示，可能是因為一些消費者認為中國原料品質不好。

報導指出，該品牌的創辦人Lucy Postins則表示，這代表品牌對食品安全的要求，他說，2007年美國出現大規模寵物食品因含有三聚氰胺遭到召回事件，當時多數召回產品都是使用中國原料。

Lucy Postins說，自該事件以來，人們都很擔心寵物食品含有中國原料，他說該標籤不是針對中國人，況且「我們的客戶也有中國人，他們也不想餵愛貓愛犬吃中國原料」。