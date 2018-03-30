以色列槍砲齊發 加薩巴勒斯坦抗議群眾至少7死500傷

巴勒斯坦人與以色列的安全部隊在加薩走廊一帶發生衝突，並陸續傳出有巴人遭開槍射殺。（路透）

2018-03-30 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕數千位巴勒斯坦民眾今日在以色列與加薩走廊（Gaza Strip）的邊界進行大規模示威抗議，據哈瑪斯集團衛生部表示，以色列軍方與現場的巴勒斯坦民眾發生衝突，目前傳出已有至少7人遭殺害，且有大約500人受傷。

綜合媒體報導，數千位巴勒斯坦民眾於今日在加薩走廊的邊界進行名為「偉大的回歸遊行」（The Great March of Return）抗議行動，這項行動獲得加薩走廊統治勢力哈瑪斯（Hamas）集團支持，但稍早巴勒斯坦人與以色列的安全部隊發生衝突，並陸續傳出有巴人遭開槍射殺，其中一人為年僅16歲的少年奧達（Ahmed Ouda），他是在加薩市北方被以色列軍方擊斃。

巴勒斯坦的醫療人員表示，估計當地時間今日下午3點前的傷者人數已來到約500人；巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）則指出，共有201人是因遭到實彈攻擊而受傷。哈瑪斯官員則指出，有一名巴勒斯坦農民是遭到以軍坦克砲火殺害。

哈瑪斯集團衛生部也指出，早在今日清晨以色列軍方就曾砲擊加薩走廊，造成巴勒斯坦民眾1死1傷；以色列軍方對此則聲稱「2名可疑分子走近加薩走廊南部的安全柵欄，行跡可疑」、「一輛（以色列）坦克車相應對他們開火」。此後就有數千名巴勒斯坦人進行大規模抗議。

現場聚集數千位巴勒斯坦民眾抗議示威，據傳目前已有至少7人遭殺害，且有大約500人受傷。（歐新社）

哈瑪斯集團衛生部也指出，早在今日清晨以色列軍方就曾砲擊加薩走廊，造成巴勒斯坦民眾1死1傷。（路透）

巴勒斯坦的醫療人員表示，估計當地時間今日下午3點前的傷者人數已來到約500人。（歐新社）

哈瑪斯集團衛生部表示，以色列軍方與現場的巴勒斯坦民眾發生衝突，目前傳出已有至少7人遭殺害，且有大約500人受傷。（法新社）

現場群眾協助搬運傷患。（歐新社）

數千位巴勒斯坦民眾於今日在加薩走廊的邊界進行名為「偉大的回歸遊行」抗議行動，這項行動獲得加薩走廊統治勢力哈瑪斯集團支持。（歐新社）

大批巴勒斯坦群眾逼近邊界，與以色列軍方人員發生衝突。（法新社）

以色列軍方人員趴在土丘上，對逼近的巴勒斯坦抗議群眾開火。（法新社）

以色列軍方人員趴在土丘上，對逼近的巴勒斯坦抗議群眾開火。（法新社）

大批巴勒斯坦群眾就地進行祈禱活動，希望能返回家園。（路透）

雖然遭遇砲火，巴勒斯坦群眾仍聚集抗議，希望能回歸故土。（法新社）