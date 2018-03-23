學生Google嚇一跳 自己數學老師竟兼差拍A片

2018-03-23 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名50歲的中學數學教師，被學生發現他竟然兼職拍攝男同志色情片，在校內掀起軒然大波，這名老師拍攝的照片更在校內瘋傳，引起許多爭議。

綜合媒體報導，英國1間中學的學生在網路上搜索他們的數學老師的名字之後，發現老師竟然有另1份兼職工作──男同志色情片演員。這名老師是舍伍德（Scott Sherwood），擔任老師的同時，也以藝名凱奇（Aaron Cage）出演男同志色情片。

舍伍德自2016年起在該校任教，一開始為兼職老師，直到去年才獲聘為全職數學教師，而舍伍德的色情男星事業則早在8年前就已經開始，他長期與美國男同志色情片製片商「Colt Studio Group」合作，甚至是被選為該製片商2018年年曆1月份的主角。

有舍伍德的學生到YouTube上舍伍德演出的色情片下方留言，「是我的數學老師」，更有學生家長表示，「當我接我14歲的姪女回家時，他笑著告訴我他們的數學老師是色情片男優，我簡直不敢相信我的耳朵，對此我非常地生氣，更有許多孩子們因此聚在一起觀看那些影片」。這名掀起熱議的數學老師，在事件爆發後都沒有去學校授課，在先前接受訪問時，舍伍德也曾透露，他不認為擔任色情男優是不好的事，對他而言是最好的副業。