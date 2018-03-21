22歲黑人爸爸在自家後院遭警射殺 網友轟：他只是要回家！

2018-03-21 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州又發生警方誤殺黑人事件！沙加緬度（Sacramento）警方接獲民眾報案，指稱有可疑男子躲在後院，警方抵達後見到1名黑人男子手中握有疑似槍枝的東西，就朝他連開4槍，直到對方倒地5分鐘後，才試圖挽救男子生命，卻已回天乏術。經證實，男子克拉克（Stephon Clark）手中握的只是手機，而且是要進入自家住宅，竟遭警方擅闖後院誤殺。

綜合外電報導，沙加緬度警察局表示，警方在18日晚間接獲報案電話，聲稱有1名男子打破轎車車窗，躲在後院。警方到了現場後，出動直升機搜查，發現1名可疑男子正用工具打破屋子窗戶，於是通報地面員警。

當時警方要求男子停止動作、雙手舉高，就看見他拿著一個「不明物體」，朝著警方走去。警方為了自保，朝他連續開了幾槍，直到男子倒地，警方才上前將他上手銬，過了5分鐘後才試圖挽救男子生命。最後證實，這名可疑男子是屋主克拉克，手中握的是手機，令人遺憾的是，克拉克那時早已中彈身亡。

克拉克今年22歲，育有2名年幼孩子，分別為1歲和3歲。克拉克的哥哥指出，克拉克竟在自家後院遇難，他們家前門門鈴壞了，必須從後門進出，加上家中祖父母都坐輪椅，不良於行，所以常常要自行撬開後窗，利用按鈕開啟後院車庫大門。

克拉克的祖母表示，當時她只聽到「碰！碰！碰！碰！」4聲槍響，接著就是有人倒地，完全沒聽到警方提出警告或任何通知。警方射死克拉克後，先是找他的祖父出去談，完全沒告知克拉克祖母任何消息，讓內心不安的祖母拉開了窗簾，她回憶道：「只看見我孫子的屍體。我瞬間崩潰大叫！」

因為這起誤殺事件，沙加緬度警察局引發大批網友公憤，不斷在臉書、推特轉貼相關文章抗議，並且Tag「#stephonclark」，留言批評「你能想像嗎？你只是在院子裡面講電話，結果就被擅自闖入你家的警察射殺了」、「為什麼過5分鐘後才救他？」、「如果他今天是個白人，你們敢直接槍殺他嗎？」、「你們擁有了這麼多榮譽勳章，卻沒有增加自己的道德心」。