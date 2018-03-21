斷捨離大金主！ WhatsApp創辦人響應「刪除臉書」

2018-03-21 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日臉書因個資外洩事件引起軒然大波，多名網友發起「刪除臉書」活動，就連WhatsApp創辦人艾克頓（Brian Acton）也在推特上響應，呼籲大家「是時候刪除臉書了。」

艾克頓與庫姆（Jan Koum）於2009年共同創立WhatsApp，2014年以218億美元（約6675億台幣）賣給臉書後，艾克頓繼續在WhatsApp工作，直到去年9月離開。如今艾克頓又在推特上發文，是時候要「#deletefacebook」（刪除臉書），表示不願再支持當年的大金主。

綜合媒體報導，WhatsApp多年來強調不會將用戶資料賣給第三者，但自從WhatsApp被臉書收購後，歐洲地區就一直傳出WhatsApp用戶的個人資料會流向臉書的消息，惹來不少用戶不滿。目前英、法兩國已經下令要求臉書與WhatsApp停止共享數據。

對此，歐盟正努力推動頒布數據保護條例（EU’s upcoming General Data Protection Regulation，GDPR），待該條例生效後，WhatsApp才會在新例的規管下向臉書分享資料。