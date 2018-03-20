中國宣布5月起火車上違規抽菸 將禁搭180天

2018-03-20 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國宣布自5月起，在高鐵或其他列車的禁煙區上吸菸，將禁止搭車180天（約6個月、半年）。

據《人民網》報導，中國國家發展和改革委員會規定，自5月1日起，在高鐵上吸菸或者在其他列車的禁煙區域吸菸，各鐵路運輸企業限制違規者購買車票，有效期限為180天。

若被認定「擾亂鐵路車站運輸秩序且危及鐵路安全」、賣黃牛票或假車票等，也會禁搭火車180天；另外，包括無票乘車、過站未補票等，都各有禁乘火車的規定天期。

而限制購買車票的人員名單，每月初還會上網公布。