台灣移民二代楊安澤 宣布參選美國總統

43歲美國企業家楊安澤宣布參選下屆美國總統。（擷取自紐約時報）

2018-03-07 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕下一屆美國總統大選將在2020年登場，為確保連任，美國總統川普近期已公布新的人事任命，而民主黨陣營亦有多人透露角逐大位的意願，其中以出身台灣移民2代的企業家楊安澤（Andrew Yang）最為特別。

根據《紐約時報》報導，43歲的楊安澤目前正爭取成為2020年民主黨總統候選人，他在去年11月6日向聯邦選舉委員會遞交參選申請，成為第2位公開表示有意投入選舉的民主黨人，也是美國史上第2位參選總統的華人，上一位是共和黨籍已故聯邦參議員鄺友良，曾於1964年宣布競選總統。

楊安澤1975年出生於紐約州，父母均來自台灣，他從布朗大學及哥倫比亞大學法學院畢業後，曾至一所律師事務所工作，後進入科技業服務。楊在2011年成立非營利組織「為美國創業（Venture for America）」，致力在國內協助年輕人就業，創造工作機會。

《紐約時報》報導指出，楊安澤競選口號是「人類至上（Humanity First）」，反對過度自動化導致人類的工作機會銳減，楊援引「自動駕駛車輛」為例，稱過度自動化將會破壞社會安定，上百萬人將會因此失去工作，恐引發經濟大恐慌等級的失業率，他說，同樣情形將在零售業、服務業、會計公司等眾多行業上演，情況若嚴重恐造成社會崩潰。

不僅找出問題，楊安澤也提出相應的解決計畫「自由紅利（Freedom Dividend）」，要求聯邦政府每月發放1000美元（約新台幣3萬元）給18至64歲的國民，也就是勞動年齡內的民眾。他強調，這樣一來，即便受到自動化衝擊，這項措施仍能保障國內勞工得以脫離貧窮線。

對於楊安澤宣布參選總統，各界多認為他入主白宮機率微乎其微，但許多專家均加以讚揚，認為把將自動化的長期風險拿到檯面上，「讓社會得以正視這項議題，及其背後的風險」。

從宣布參選至今，楊安澤募得13萬美元的競選資金，捐款人包括一些創投家及臉書、谷歌等大型企業的高階主管。