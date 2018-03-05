習近平離稱帝不遠 中國人大11日表決廢除任期限制

習近平稱帝爭議，中國人大將在11日下午針對憲法修正案投票，表決是否廢除國家主席的任期限制。（歐新社）

2018-03-05 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會今（5日）召開第13屆第一次會議，展開長達15天的馬拉松議程，直到20日才閉幕。至於各界關注的廢除國家主席任期制的憲法修正案，將在11日下午投票表決。

據《BBC中文網》報導，此次人大會議有10個議程，其中以憲法修正案、監察法草案、國務院改革最受矚目。在日程規劃裡，人大代表預計以2天時間審查憲法修正案，最後將在3月11日表決。至於監察法草案，則擺在20日才進行審議。

報導中指出，一位了解投票流程的消息人士透露，人大投票使用電子表決器，每個座位上都會有一個，人大代表的桌上不會有名牌，投票時媒體禁止進入會場。

據《中國青年報》報導，除了廢除國家主席任期限制之外，此次憲法修正案還加入憲法宣誓制度，在這之前中國公職人員就職時，並沒有公開宣誓的規定，此次變革是希望培養公職人員憲法精神和憲法意識。

另外，生態文明建設也擬入憲，讓中國特色的社會主義結合物質文明、政治文明、精神文明、社會文明以至於生態文明。修正案當中還包括設有區的市級行政區，其地方立法權應受憲法保障。中國於2015年開始出現地方立法權，這次將歸納於憲法當中。