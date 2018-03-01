當台灣人瘋搶衛生紙 美國人卻在搶購防彈背包

2018-03-01 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕由於台灣衛生紙即將漲價，國內現在有一波衛生紙搶購潮。此時此刻美國也有一項商品引來大批人馬搶購，那就是防彈背包，美國家長們因為擔心校園槍擊案再次上演，紛紛給孩童選購防彈背包。

綜合外媒報導，美國在短短2個月內，已經發生了17起校園槍擊案，讓家長人心惶惶。許多家長為了保護小孩，紛紛到販賣槍枝的商店購買防彈背包（bulletproof backpack），讓防彈背包銷量暴增，很多地方更是已經賣到缺貨。休士頓一間武器行原本每個月只會賣出1、2個防彈背包，但在佛州槍擊案後，店內所有的防彈背包都被掃購一空。

報導指出，防彈背包的外觀和一般背包相同，然而重量卻高達4磅（約1.8公斤），其關鍵在於背包裡的背板是使用可以防彈的克維拉（一種合成纖維）材質。防彈背包聲稱經過國家司法研究所（National Institute of Justice）審核，可以阻擋9mm手槍從8尺（約2.4公尺）外的距離開10槍，而且不會被打穿。美國一位曾當過警察的槍械專家（Jeffrey Kimball）也在實驗中拿9mm的格洛克手槍對背包開槍，結果背包真的成功擋下子彈。

即便這樣的防彈背包價格不便宜，一個就要200美元（約6000新台幣），但很多美國人卻是有錢也買不到。一位家長（Nick Barnett）就說，他想為兩位就讀高中的子女做點什麼，但現在防彈背包根本買都買不到，他只好屈就購買防彈板，然後放進子女的背包中。