糗！俄羅斯播敘利亞作戰影片 被抓包誤用電玩畫面

俄羅斯國營電視公司第一頻道（Channel One TV）最近播出蘇愷Su-25戰機在敘利亞攻擊的畫面，不過被眼尖網友發現根本是擷取自電玩遊戲。（圖擷自網路）

2018-02-27 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕糗！俄羅斯國營電視公司第一頻道（Channel One TV）最近播出蘇愷Su-25戰機在敘利亞攻擊的畫面，不過有眼尖網友發現，該畫面根本是擷取自電玩遊戲「武裝行動3」，第一頻道現已坦承錯誤。

綜合外媒報導，第一頻道25日播出向已故俄羅斯飛行員普羅霍連科（Alexander Prokhorenko）致敬的影片，普羅霍連科去年在敘利亞執行任務時被依斯蘭國（IS）成員包圍，決定壯烈犧牲，然而第一頻道影片中的片段卻出現大烏龍，引發外界批評。

社群網站「Pikabu」一名眼尖用戶發現，影片中有1秒和「武裝行動3」畫面超類似，比對後證實真的是遊戲畫面，該用戶貼文表示，「『武裝行動3』登上第一頻道」。

目前第一頻道已發布聲明坦承錯誤，稱剪輯人員誤用電玩遊戲節目的片段。不過有用戶認為這可能不是誤用，很可能是剪輯人員在傳達某種訊號；也有用戶指出，去年11月俄羅斯國防部的空拍畫面中，也曾有畫面來自擬真電玩遊戲。