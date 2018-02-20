冬奧花式滑冰意外走光露點 法正妹含淚完賽

柏芭達姬絲在舞曲一開始下腰動作中，上衣舞裙滑冰服後頸按扣意外鬆開，左胸露點。（歐新社）

2018-02-20 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕昨冬奧花式滑冰冰舞發生令人尷尬的一幕，賽前備受看好的22歲的法國女將柏芭達姬絲（Gabriella Papadakis）與搭檔西澤隆（Guillaume Cizeron）在表演途中，舞衣鈕扣鬆脫，導致她在比賽中出現露點的尷尬情況，雖然她仍和搭檔完成比賽，但她還是流淚離場。

綜合媒體報導，22歲的法國選手柏芭達姬絲與搭檔西澤隆是本屆花式滑冰冰舞奪金大熱門，未料卻在首日短曲項目當中發生意外，柏芭達姬絲在舞曲一開始下腰動作中，上衣舞裙滑冰服後頸按扣意外鬆開，左胸露點，他們努力在比賽中不要露出左胸和搭檔完成比賽，這多少分散了他們的注意力，曾在2秒中，兩人在步拍上不協調，不過仍在短曲項目上獲得81.93分的高分，暫居第二。

比賽結束後柏芭達姬絲流淚離場，賽後受訪時她對此相當沮喪稱：「這是我在奧運的最大噩夢。」

已經替柏芭達姬絲做了6年的賽服的服裝設計師托瑪（Sophie Thomas）表示，賽前一個星期，柏芭達姬絲已穿這套服裝練習，從沒有出現過任何問題，為什麼會出現這樣的意外，她也實在搞不懂，可能是男伴不小心碰開了她背後的紐扣，上裝向邊側偏移導致走光。

這對法國滑冰搭檔曾4度奪得歐洲花樣滑冰錦標賽冰舞冠軍，也榮獲2次世界花樣滑冰錦標賽冰舞冠軍，但他們還沒有獲得過奧運金牌；今將進行長曲賽事，20支晉級組合將爭奪金牌。