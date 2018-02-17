通俄門新進展 美特檢起訴13俄人和3公司

2018-02-17 04:28

〔中央社〕特別檢察官穆勒（Robert Mueller）今天以涉嫌干預美國2016年大選為由，起訴13名俄羅斯國民和3家公司。

法新社報導，根據啟封的起訴書，被告從2014年開始迄今，共謀干預「美國政治和選舉進程，包括2016年總統大選」。

穆勒指控，這個團體冒充美國人，並掌控社群媒體帳戶，專注於分裂的社會和政治議題。

根據起訴書內容，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親密盟友普里格欽（Yevgeny Prigozhin）管理下，這個團體觸及「數量顯著」的美國民眾。

他們具有「在美國政治體系散布不和的戰略目標」，在2016年中期支持川普陣營，詆毀希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

這個團體位於蒲亭家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg），被告其中數人曾前往美國。

就穆勒以干預2016年美國大選起訴13名俄羅斯國民一事，美國司法部表示，這項起訴並未暗示他們影響了選舉結果。

美國司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）今天在記者會中指出：「起訴書中未指稱，遭控告的行為改變了2016年大選結果。」

此外，他說：「起訴書中也未指稱，在這個非法活動中有任何美國人是蓄意的參與者。」