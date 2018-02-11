搶足鏡頭、離間美韓關係 專家：北韓成冬奧最大贏家

金正恩親妹金與正（左）與南韓總統文在寅（右）歷史性會面，成為冬奧一大焦點。（路透）

2018-02-11 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕在南韓平昌郡舉行的冬季奧運9日晚間開幕，無論是南、北韓選手共舉「統一旗」入場，還是北韓領袖胞妹金與正與「國家元首」金永南所率領的高級代表團訪韓，甚至攜帶了邀文在寅北訪的金正恩親筆信，處處搶足了鏡頭；專家直言，北韓是這場冬奧的最大贏家。

關西外國語大學東亞研究課程教授吳寅圭日前接受《香港01》的訪問，吳寅圭指出，自從北韓最高領導人金正恩在新年賀詞中提及願意派運動員參與平昌冬奧後，外界就完全把焦點放在兩韓的各種互動上，包括重開兩韓板門熱線、藝術先遣隊訪韓、金正恩親妹金與正與文在寅歷史性會面等，都看得出北韓有技巧地借參與平昌冬奧吸引國際關注。

北韓拋橄欖枝後，南韓積極回應，多次打破對北韓的制裁禁令，讓北韓高官得到數天的豁免權來訪，吳寅圭表示，國際對北韓發展核武而施加嚴厲制裁，似乎被韓國的「好客之道」瓦解。

吳寅圭認為，率領美國代表團參加南韓平昌冬奧的美國副總統彭斯在歡迎晚宴快閃，同時白宮也針對金正恩正式邀請南韓總統文在寅訪問平壤一事強調，為保持對北韓口徑一致，正在就此與南韓積極溝通，顯示美國不滿南韓向北韓處處讓步，成功離間美韓關係標誌著北韓的外交勝利。

據了解，對於文在寅積極打造「和平冬奧」，欲將與北韓的體育互動升級為政治對話，彭斯未在公開場合加以批評。但美方官員透露，彭斯8日與文在寅會談時，曾私下針對文此時對北韓的安撫態度表達憂心。