悉心飼養9年 她被毛孩狠心撕裂手臂

美國比特犬被稱為世界第一兇猛犬。（圖取自網路）

2018-02-04 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子亞當（Yasmin Adam）被自己養了9年的狗辛克爾斯（Hinkles）撕咬手臂，甚至整個手臂的肉都被牠咬下，讓她難以置信，她如今還原過程，現在想起仍心有餘悸，不敢相信平常乖巧的狗狗竟會攻擊她，導致她的左手臂必須截肢。

《鏡報》報導，亞當一共養了3隻狗，其中一隻是比特鬥牛犬（Pit Bull Terrier），名叫辛克爾斯，當時辛克爾斯和其他兩隻狗打鬥，她看到後立刻阻止，沒想到辛克爾斯開始對她狂吠，接著撲到她身狂咬，對她絲毫不手軟。

亞當回憶起當時的狀況，辛克爾斯咬了她後，一度回到籠子中，但沒過多久又回來攻擊她，她認為是辛克爾斯喜歡她身上的血味，於是攻擊變得更瘋狂，將她的手臂的肉咬下。亞當簡直不敢相信養了9年的狗竟會如此對她，所幸友人立刻報警，警方到場後將辛克爾斯擊斃，目前亞當已住院半年。

亞當說，這是她一生之中經歷過最痛苦的事，如今的她只想提醒人們，飼養這種狗，會讓自己置身險境，因為在被辛克爾斯攻擊前，真的毫無徵兆。亞當透露，過去兩人的感情很好，她還會讓牠到床上一起睡覺，牠對小孩子也很溫柔，甚至不會追貓。