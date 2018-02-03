美虐童致死案年增7％ 德州、印第安那州最嚴重

2018-02-03 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國聯邦最新的數據，美國虐童致死案急速上升，且增加的多半都出現在德州與印第安那州，該州的兒童福利機構目前正陷入一片混亂。

綜合外媒報導，美國衛生及公共服務部（HHS）本週公布資料，2016年有1700起虐童致死的案件，相較於2015年的1589起，增加了7%。其中德州的虐童致死案件，從原先的162起增加到217起，印第安納州更是以倍數成長，從原先的34起，增加到70起。

少年法院法官穆爾斯（Marilyn A. Moores）表示，印地安納州兒童的現況，讓她感到傷心。穆爾斯同時也在印第安納波利斯（Indianapolis）法庭上發現，毒品的氾濫導致兒福案件激增。近幾年印第安那州的兒福案件急速增加，從2012年的1萬3000件，急速增加到去年的2萬4000件。

穆爾斯說：「傳統的機制已不堪使用，已成癮的家長並不會尋求介入，因為小孩將會被帶走。這會讓孩子們死亡，這是事實。」

HHS在報告中雖未說明兒童死亡率急劇上升的原因，但仍有提供受害兒童的人口統計數據。報告中指出，3歲以下的受害者佔全體的70%，且男童受虐的致死率高於女童，非裔也高於白人或拉丁裔。報告中也指出，有78%的致死案例是由父母，個人、一起或與他人合夥施虐造成。