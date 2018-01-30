BBC男女同工不同酬 擬訂「薪資上限」救火挨批沒鳥用

2018-01-30 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體《BBC》去年7月被迫公布薪資，揭露旗下收入最高的員工中，有2/3是男性。在種種壓力下，BBC數名收入最高的男性記者在本月27日同意減薪。BBC也在今（30）日提議，將記者、主播的年薪上限定為32萬2000英鎊（約新台幣1344萬元），不料，這項舉動反遭批評於事無補。

綜合外媒報導，BBC的前中國新聞編輯葛瑞西（Carrie Gracie）在本月以辭職的手段，抗議公司不平等薪資問題。英國國會議員將在明（31）日聽取葛瑞西的證詞，BBC高層也預計在葛瑞西之後，到國會接受質詢。

BBC媒體編輯在今日表示，公司會盡力調整薪資結構，包括提議將新聞工作人員的年薪上限，定在32萬2000英鎊。這個提議將會影響到記者、主播、編輯，BBC也將給這些員工提出意見的時間。

然而，BBC這項提議挨批於事無補，國會媒體委員會主席柯林斯（Damian Collins）表示，這項提議所能影響到的人數相對較少。他指出，以葛瑞西為例，她的工資與其他BBC編輯不同；葛瑞西的年薪為13萬5000英鎊（約新台幣563萬元），北美區新聞主編索佩爾（Jon Sopel）年薪則為20萬（約新台幣825萬元）至25萬英鎊（約新台幣1000萬元）之間，顯示出這項限定薪資上限的做法毫無意義。