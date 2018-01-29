上海迪士尼被爆收天價「插隊費」，VIP免排隊（彭博）

2018-01-29 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼樂園落腳上海市，中國客很捧揚，生意興隆，但是，人潮太多要排隊排很久，也讓遊客很掃興，不過，據中媒報導，上海迪士尼園方直接向VIP團收取一人2700~3000元人民幣（下同，約台幣1.21萬~1.35萬元）的天價「插隊費」，免排隊玩的盡興，讓不願或出起的大眾遊客排著長隊，眼睜睜的看著VIP開心玩，怒火中燒。

《法制日報》報導，上海迪士尼官方釋出的高昂VIP服務，一共有兩種，一是連續3小時導覽，每人收費2700元，每團3位遊客起訂，最多8人；二是連續6小時導覽，每人收取3000元，限定人數6人至8人。

記者實測VIP插隊服務，果然免排隊，第一個遊玩項目是「極速光輪」，排隊人潮前的提示等候時間是2小時40分鐘，但她被安排從出口進去，跟少數遊戲結束的遊客擦身而過，非常順利地穿過長長的通道，抵達遊戲現場，導覽員出示VIP團憑證後，即被安排到遊戲區最好的位置，等記者一行就位後，其他遊客才被允許進入；而且可以玩無數次。

據報導，記者實測VIP團一行8個人，從上午9點半進場，到下午3點就玩遍7大主題遊戲，且都玩了兩遍，連中午的花車遊行也被安排在最佳觀賞位置，這區域被用繩子隔離出來，禁止其他遊客進入，他們付出的導覽費是2.4萬元（約10.8萬台幣）。

記者隨機詢問遊客，有人買了兩天聯票，只玩4遊戲，有人花一早上只玩1個遊戲，原因都是排隊隊伍太長了。