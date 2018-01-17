記者屢訪郭文貴遭報復 妻在中國「被失蹤、被分手」

2018-01-17 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕海外華文媒體記者陳小平疑因多次報導郭文貴的爆料新聞，遭中國當局報復，他的妻子李懷平「失蹤」已4個月，14日突然在一段影片中現身，稱是因「感情原因」拒絕與陳聯繫，但表現相當不自然，疑似照稿念。

《自由亞洲電台》報導，陳小平是總部位於紐約《明鏡火拍》的執行總編、節目主持人，多次報導郭文貴爆料的消息。去年9月，郭更在他的節目進行第6次直播，同月18日，陳妻李懷平向丈夫發出一條陷入麻煩的訊息後，就失去聯繫至今。

陳小平13日向中共總書記習近平發表公開信，呼籲中國政府調查妻子失蹤事件後，隔天，一個不知名推特用戶發布一段自稱來自李懷平的影片。影片中，李聲稱目前在「家中」，是因為「感情原因」拒絕和陳連繫，她對陳在境外的行為感到害怕，要求丈夫不要以己之名亂發消息。報導稱，李表現不自然，似乎在照稿念，影片還出現打火機等噪音，顯示有其他人在場。

陳小平在推特表示，他得到的消息是：妻子的影片不是最近拍的；「我妻子的眼鏡不是她的，是他們臨時找來給戴上去的，她穿的衣服也不是她的，這個影片拍攝的時間非常倉促，綁匪幾乎沒有時間準備。由於她不配合，他們折磨和酷刑她。最後是連頭髮都不讓梳就上了影片。」

陳小平也告訴《自由亞洲電台》，妻子失蹤後，曾有一位政府的傳話人與他聯繫，隱晦承認當局給李懷平「換個地方住住」，而目前公開的影片由一直攻擊郭文貴的疑似官方帳號發出，顯示妻子失蹤與「郭文貴事件」有關。